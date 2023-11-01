мишин николай
Место рожденияРоссия
Дата рождения1937
Дата смерти1987
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: мишин иван
Мать: (березина) наталья
Рождение ребёнка
04.05.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.05.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1987