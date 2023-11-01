мишин николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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мишин николай

Место рождения

Россия

Дата рождения

1937

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: мишин иван

Мать: (березина) наталья

Рождение ребёнка
04.05.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.05.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1987

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