Маклаков Степан Алексеевич
мужской, родился 1821, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецМаклаков Алексей Иванович1794 г.р.
Дети
Маклаков Артемий Степанович1844 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Маклаков Алексей Иванович
Мать: ?
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1844
Сын: Маклаков Артемий Степанович
Мать ребёнка: Маклакова Матрена Егоровна
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно