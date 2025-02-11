Маклаков Степан Алексеевич 1821 — найти родственников по фамилии на Familio

Маклаков Степан Алексеевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1821, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Маклаков Алексей Иванович1794 г.р.
Дети
Маклаков Артемий Степанович1844 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Маклаков Алексей Иванович

Мать: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1844

Сын: Маклаков Артемий Степанович

Мать ребёнка: Маклакова Матрена Егоровна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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