Аджиашвили Ajiashvili Мордех Mordeh
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти1969
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Аджиашвили Абрам Аврам
Мать: Хава (Варда)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Аджиашвили) Этери Эстер
Мать ребёнка: Косс (Косс) Фрейда Фрида
Бракосочетание
15.04.1938
Жена: Косс (Косс) Фрейда Фрида
Рождение ребёнка
09.07.1943
Сын: Аджиашвили Илья
Мать ребёнка: Косс (Косс) Фрейда Фрида
Батуми, ქ. ბათუმი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა
Смерть
1969
Тбилиси, ქ. თბილისი