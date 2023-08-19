Аджиашвили Ajiashvili Мордех Mordeh — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аджиашвили Ajiashvili Мордех Mordeh

Место рождения

Бандза, მარტვილის მუნიციპალიტეტი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი

Дата рождения

1908

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Аджиашвили Абрам Аврам

Мать: Хава (Варда)

Бандза, მარტვილის მუნიციპალიტეტი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Аджиашвили) Этери Эстер

Мать ребёнка: Косс (Косс) Фрейда Фрида

Бракосочетание
15.04.1938

Жена: Косс (Косс) Фрейда Фрида

Рождение ребёнка
09.07.1943

Сын: Аджиашвили Илья

Мать ребёнка: Косс (Косс) Фрейда Фрида

Батуми, ქ. ბათუმი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა
Смерть
1969
Тбилиси, ქ. თბილისი

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