Усов Сава
Место рождения
Дата рождения1684
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1723
Сын: Усов Тихон Савин
Мать ребёнка: не указана
Родился скорее всего в Барлукской слободе, но в 1745 переведен вместе с отцом семейства в Куйтунский станец
Рождение ребёнка
Между 1726 и 1727
Сын: Усов Иван Савин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1733
Сын: Усов Фома Савин
Мать ребёнка: не указана
Упоминание
1745
Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Переселение в Куйтун. Количество членов семьи на 1747 -11 человек, на 1762 -27 чел Нефедьева, А. К. Тихонов, В. В. Московский тракт / А. К. Нефедьева, В. В. Тихонов; художник О. Ю. Фролова. — 2-е изд.... Показать все
Смерть
Неизвестно