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Усов Сава

Место рождения

Барлук, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1684

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684

Отец: не указан

Мать: не указана

Барлук, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1723

Сын: Усов Тихон Савин

Мать ребёнка: не указана

Родился скорее всего в Барлукской слободе, но в 1745 переведен вместе с отцом семейства в Куйтунский станец
Рождение ребёнка
Между 1726 и 1727

Сын: Усов Иван Савин

Мать ребёнка: не указана

Барлук, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1733

Сын: Усов Фома Савин

Мать ребёнка: не указана

Барлук, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Упоминание
1745
Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Переселение в Куйтун. Количество членов семьи на 1747 -11 человек, на 1762 -27 чел Нефедьева, А. К. Тихонов, В. В. Московский тракт / А. К. Нефедьева, В. В. Тихонов; художник О. Ю. Фролова. — 2-е изд.... Показать все
Смерть
Неизвестно

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