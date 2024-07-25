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Черноусов Прохор Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черноусов Семен Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черноусова Евдокия Евфимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кирякова (Черноусова) Мария Прохоровна

Мать ребёнка: Черноусова Евдокия Евфимовна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Черноусов Алексей Прохорович

Мать ребёнка: Черноусова Евдокия Евфимовна

Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Носкова (Черноусова) Дарья Прохоровна

Мать ребёнка: Черноусова Евдокия Евфимовна

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Черноусова Ирина Прохоровна

Мать ребёнка: Черноусова Евдокия Евфимовна

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Черноусова Ольга Прохоровна

Мать ребёнка: Черноусова Евдокия Евфимовна

Рождение ребёнка
23.04.1871

Сын: Черноусов Стефан Прохорович

Мать ребёнка: Черноусова Евдокия Евфимовна

Смерть
Неизвестно

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