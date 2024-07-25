Черноусов Прохор Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Черноусов Семен Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кирякова (Черноусова) Мария Прохоровна
Мать ребёнка: Черноусова Евдокия Евфимовна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Черноусов Алексей Прохорович
Мать ребёнка: Черноусова Евдокия Евфимовна
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Носкова (Черноусова) Дарья Прохоровна
Мать ребёнка: Черноусова Евдокия Евфимовна
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Черноусова Ирина Прохоровна
Мать ребёнка: Черноусова Евдокия Евфимовна
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Черноусова Ольга Прохоровна
Мать ребёнка: Черноусова Евдокия Евфимовна
Рождение ребёнка
23.04.1871
Сын: Черноусов Стефан Прохорович
Мать ребёнка: Черноусова Евдокия Евфимовна
Смерть
Неизвестно