Климова (Богданова) Елена Егоровна 27.05.1919 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКлимова (Богданова) Елена Егоровна

Климова (Богданова) Елена Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1919

Отец: Богданов Егор Александрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольярчик Надежда Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.06.1946

Дочь: Лавренова Галина Степановна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.