Климова (Богданова) Елена Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1919
Отец: Богданов Егор Александрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольярчик Надежда Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.06.1946
Дочь: Лавренова Галина Степановна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно