Найбергер - Авдонина Любовь Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Найбергер Мария Викторовна
Отец ребёнка: Найбергер Виктор Эдгарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Найбергер Александр Викторович
Отец ребёнка: Найбергер Виктор Эдгарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Найбергер Андрей Викторович
Отец ребёнка: Найбергер Виктор Эдгарович
Бракосочетание
Неизвестно