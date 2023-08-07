Найбергер - Авдонина Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Найбергер - Авдонина Любовь Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Авдонин Николай Алексеевич

Мать: Авдонина -Рассказова Елена Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Найбергер Мария Викторовна

Отец ребёнка: Найбергер Виктор Эдгарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Найбергер Александр Викторович

Отец ребёнка: Найбергер Виктор Эдгарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Найбергер Андрей Викторович

Отец ребёнка: Найбергер Виктор Эдгарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Найбергер Виктор Эдгарович

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