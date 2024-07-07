Мосеева (Шестакова) Наталья Тарасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосеева (Шестакова) Наталья Тарасовна

Место рождения

Низовое, Муромцевский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: Шестаков Тарас Федорович

Мать: Шестакова Марфа Егоровна

Низовое, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
10.07.1905 ст.

Муж: Мосеев Яков Георгиевич

Низовое, Муромцевский муниципальный район, Омская область
ИАОО ф. 16, оп. 6, д. 434 Запись № 34 от 10.07.1905 о браке Низовского села крестьянина Якова Георгиевича Мосеева, первым браком, 21 год и Низовского села крестьянской дочери девицы Натальи Тарасовны ... Показать все
Рождение ребёнка
09.02.1908 ст.

Дочь: Мосеева Федора Яковлевна

Отец ребёнка: Мосеев Яков Георгиевич

Низовое, Муромцевский муниципальный район, Омская область
ИАОО ф. 16, оп. 6, д. 772, стр. 204 в эл. версии. В МК запись № 27.
Рождение ребёнка
21.03.1910 ст.

Дочь: Мосеева Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Мосеев Яков Георгиевич

Низовое, Муромцевский муниципальный район, Омская область
ИАОО ф. 16 оп. 6 д. 950, стр. 239 в эл. виде. В МК запись № 44.
Рождение ребёнка
09.04.1912 ст.

Дочь: Мосеева Ирина Яковлевна

Отец ребёнка: Мосеев Яков Георгиевич

Низовое, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
05.10.1914 ст.

Сын: Мосеев Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Мосеев Яков Георгиевич

Низовое, Муромцевский муниципальный район, Омская область
(ИАОО ф. 16 оп 6 д. 1204 стр. 403 в эл. версии, запись в МК № 125
Смерть
Неизвестно

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