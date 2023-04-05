von Akerman Harald Arthur
Место рожденияDorpat (Tartu), Tartumaa
Дата рождения21.05.1882
Дата смерти15.12.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1882
Dorpat (Tartu), Tartumaa
Бракосочетание
20.05.1906
Жена: Von Gernet Madeleine
Рождение ребёнка
01.04.1907
Мать ребёнка: Von Gernet Madeleine
Dorpat (Tartu), Tartumaa
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
15.12.1907
Gothensee (Kodijärve), Tartumaa