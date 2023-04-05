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von Akerman Harald Arthur

Место рождения

Dorpat (Tartu), Tartumaa

Дата рождения

21.05.1882

Дата смерти

15.12.1907

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1882

Отец: Von Akermann August Platon

Мать: Von Ackermann Sophie Adele

Dorpat (Tartu), Tartumaa
Бракосочетание
20.05.1906

Жена: Von Gernet Madeleine

Рождение ребёнка
01.04.1907

Сын: Von Akerman Erik Arthur

Мать ребёнка: Von Gernet Madeleine

Dorpat (Tartu), Tartumaa
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
15.12.1907
Gothensee (Kodijärve), Tartumaa
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