Княжанская (Омарова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Княжанская (Омарова) Ольга

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Место рождения

Магдебург

Дата рождения

28.11.1975

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1975

Отец: Омаров Омар

Мать: Омарова (Дульева) Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Княжанский Максим

Отец ребёнка: Княжанский Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Княжанский Валерий

Отец ребёнка: Княжанский Евгений

Бракосочетание
28.02.1997

Муж: Княжанский Евгений

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Княжанский Евгений

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область

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