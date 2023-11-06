Княжанская (Омарова) Ольга
Место рождения
Дата рождения28.11.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1975
Отец: Омаров Омар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Княжанский Максим
Отец ребёнка: Княжанский Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Княжанский Валерий
Отец ребёнка: Княжанский Евгений
Бракосочетание
28.02.1997
Муж: Княжанский Евгений
Рождение ребёнка
2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Княжанский Евгений