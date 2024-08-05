Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

1866

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осокин Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
1840

Сын: Трофимов Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Осокин Григорий Николаевич

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Ирина Григорьевна

Отец ребёнка: Осокин Григорий Николаевич

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Трофимов Аристарх Григорьевич

Отец ребёнка: Осокин Григорий Николаевич

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Фураев Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Осокин Григорий Николаевич

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Осокин Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Осокин Григорий Николаевич

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1866

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