Александра Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смерти1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1840
Сын: Трофимов Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Осокин Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Ирина Григорьевна
Отец ребёнка: Осокин Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
1848
Сын: Трофимов Аристарх Григорьевич
Отец ребёнка: Осокин Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
1851
Сын: Фураев Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Осокин Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Осокин Григорий Николаевич
Смерть
1866