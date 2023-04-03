(Подзолкова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Подзолкова) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906

Отец: Подзолков Игнат

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно

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