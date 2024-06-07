(Суворова) Матрона Ильина 31.10.1841 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюди(Суворова) Матрона Ильина

(Суворова) Матрона Ильина

Место рождения

Рычагово, Ивановская область (Рычагово, Гороховецкий уезд, Владимирская губ. Российская Империя)

Дата рождения

31.10.1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1817 г.р.

Мать

1821 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1841

Отец: Суворов Илья Лукин

Мать: Ксения Мартынова

Рычагово, Ивановская область (Рычагово, Гороховецкий уезд, Владимирская губ. Российская Империя)
Упоминание
Неизвестно
МК 1841 лист
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.