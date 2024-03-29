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(Пажитнова) Марфа Григорьевна
(Пажитнова) Марфа Григорьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1823
Пол
Женский
Отец
Бирюков Григорий Миронович
1779 г.р.
Мать
Пажитнова Екатерина
1789 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЧЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец:
Бирюков Григорий Миронович
Мать:
Пажитнова Екатерина
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