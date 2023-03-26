Брызгалова Елена Парфеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нестерова Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Брызгалов Иван Селивестрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никифорова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Брызгалов Иван Селивестрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно