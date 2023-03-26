Брызгалова Елена Парфеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брызгалова Елена Парфеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1930
Орехово, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нестерова Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Брызгалов Иван Селивестрович

Орехово, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никифорова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Брызгалов Иван Селивестрович

Орехово, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брызгалов Иван Селивестрович

Смерть
Неизвестно
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