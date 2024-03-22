Чечуйко Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения?.08.1903
Дата смерти1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1903
Рождение ребёнка
22.03.1924
Дочь: Чечуйко Ангелина Ивановна
Мать ребёнка: Чечуйко Татьяна Терентьевна
Рождение ребёнка
17.12.1930
Мать ребёнка: Чечуйко Татьяна Терентьевна
Рождение ребёнка
08.09.1937
Дочь: Степанец Зоя Ивановна
Мать ребёнка: Чечуйко Татьяна Терентьевна
Бракосочетание
1941
Жена: Чечуйко Галина Ивановна
Рождение ребёнка
10.11.1950
Дочь: Сирота Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Чечуйко Галина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1986