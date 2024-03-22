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Чечуйко Иван Григорьевич

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Место рождения

Заичинцы, Полтавська область

Дата рождения

?.08.1903

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1903

Отец: Чечуйко Григорий Епифанович

Мать: Чечуйко Матрёна Ивановна

Заичинцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
22.03.1924

Дочь: Чечуйко Ангелина Ивановна

Мать ребёнка: Чечуйко Татьяна Терентьевна

Заичинцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
17.12.1930

Сын: Чечуйко Павел Иванович

Мать ребёнка: Чечуйко Татьяна Терентьевна

Заичинцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
08.09.1937

Дочь: Степанец Зоя Ивановна

Мать ребёнка: Чечуйко Татьяна Терентьевна

Заичинцы, Полтавська область
Бракосочетание
1941

Жена: Чечуйко Галина Ивановна

Рождение ребёнка
10.11.1950

Дочь: Сирота Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Чечуйко Галина Ивановна

Заичинцы, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чечуйко Татьяна Терентьевна

Смерть
1986
Заичинцы, Полтавська область
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