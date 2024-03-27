Доценко (Зайшлова) Парасковья Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доценко (Зайшлова) Парасковья Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

28.05.1992

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Зайшлов Игнат

Мать: ?

Рождение ребёнка
15.10.1921

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Доценко Николай Васильевич

Омская обл., Шербакульский р-н, с. Шербакуль
Рождение ребёнка
20.07.1924

Сын: Доценко Василий Николаевич

Отец ребёнка: Доценко Николай Васильевич

Омская обл., Шербакульский р-н, с. Шербакуль
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Доценко Николай Васильевич

Омская обл., Шербакульский р-н, с. Шербакуль
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плотникова Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Доценко Николай Васильевич

Омская обл., Шербакульский р-н, с. Шербакуль
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яровая Нина Николаевна

Отец ребёнка: Доценко Николай Васильевич

Омская обл., Шербакульский р-н, с. Шербакуль
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Доценко Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Доценко Николай Васильевич

Омская обл., Шербакульский р-н, с. Шербакуль
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Доценко Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Доценко Николай Васильевич

Омская обл., Шербакульский р-н, с. Шербакуль
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Доценко Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Доценко Николай Васильевич

Омская обл., Шербакульский р-н, с. Шербакуль
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Доценко Николай Васильевич

Смерть
28.05.1992
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