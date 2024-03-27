Доценко (Зайшлова) Парасковья Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти28.05.1992
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Зайшлов Игнат
Мать: ?
Рождение ребёнка
15.10.1921
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Доценко Николай Васильевич
Омская обл., Шербакульский р-н, с. Шербакуль
Рождение ребёнка
20.07.1924
Сын: Доценко Василий Николаевич
Отец ребёнка: Доценко Николай Васильевич
Омская обл., Шербакульский р-н, с. Шербакуль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Доценко Николай Васильевич
Омская обл., Шербакульский р-н, с. Шербакуль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плотникова Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Доценко Николай Васильевич
Омская обл., Шербакульский р-н, с. Шербакуль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яровая Нина Николаевна
Отец ребёнка: Доценко Николай Васильевич
Омская обл., Шербакульский р-н, с. Шербакуль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Доценко Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Доценко Николай Васильевич
Омская обл., Шербакульский р-н, с. Шербакуль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Доценко Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Доценко Николай Васильевич
Омская обл., Шербакульский р-н, с. Шербакуль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Доценко Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Доценко Николай Васильевич
Омская обл., Шербакульский р-н, с. Шербакуль
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.05.1992