Чуканова Христина Архипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуканова Христина Архипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1840 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чуканов Александр Петрович

Рождение ребёнка
23.02.1868 ст.

Сын: Чуканов Василий Александрович

Отец ребёнка: Чуканов Александр Петрович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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