Симанова (Шерстобитова) Екатерина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симанова (Шерстобитова) Екатерина Федоровна

Место рождения

Ильинская, Оханский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Ильинская, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Домнина Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Брехово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Орина Васильевна

Отец ребёнка: Симанов Василий Афанасьевич

Брехово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1749

Сын: Симанов Яким Васильевич

Отец ребёнка: Симанов Василий Афанасьевич

Брехово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Симанов Василий Афанасьевич

Брехово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Федосья Васильевна

Отец ребёнка: Симанов Василий Афанасьевич

Брехово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1757

Сын: Симанов Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Симанов Василий Афанасьевич

Брехово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симанов Василий Афанасьевич

Брехово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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