Симанова (Шерстобитова) Екатерина Федоровна
Место рождения
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Домнина Васильевна
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Орина Васильевна
Отец ребёнка: Симанов Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1749
Отец ребёнка: Симанов Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Симанов Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Федосья Васильевна
Отец ребёнка: Симанов Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1757
Сын: Симанов Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Симанов Василий Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно