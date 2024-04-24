Сафонов Василий Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1889
Отец: Сафонов Ефим Филиппович
Мать: Сафонова Ирина Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сафонова Дарья Егоровна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.03.1910
Дочь: (Сафонова) Александра Васильевна
Мать ребёнка: Сафонова Дарья Егоровна
Рождение ребёнка
13.03.1911
Дочь: (Сафонова) Александра Васильевна
Мать ребёнка: Сафонова Дарья Егоровна
Рождение ребёнка
02.02.1913
Мать ребёнка: Сафонова Дарья Егоровна
Рождение ребёнка
30.01.1915
Мать ребёнка: Сафонова Дарья Егоровна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Сафонов Гавриил Васильевич
Мать ребёнка: Сафонова Дарья Егоровна
Смерть
Неизвестно