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Сафонов Василий Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1889

Отец: Сафонов Ефим Филиппович

Мать: Сафонова Ирина Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафонова Дарья Егоровна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.03.1910

Дочь: (Сафонова) Александра Васильевна

Мать ребёнка: Сафонова Дарья Егоровна

Рождение ребёнка
13.03.1911

Дочь: (Сафонова) Александра Васильевна

Мать ребёнка: Сафонова Дарья Егоровна

Рождение ребёнка
02.02.1913

Сын: Сафонов Семен Васильевич

Мать ребёнка: Сафонова Дарья Егоровна

Рождение ребёнка
30.01.1915

Сын: Сафонов Семен Васильевич

Мать ребёнка: Сафонова Дарья Егоровна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Сафонов Гавриил Васильевич

Мать ребёнка: Сафонова Дарья Егоровна

Смерть
Неизвестно

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