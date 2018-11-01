Щербакова (Безрукова) Мария (Марфа) Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова (Безрукова) Мария (Марфа) Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1930

Дата смерти

?.11.2018

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1958 г.р.
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Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1930

Отец: Безруков Дмитрий Степанович

Мать: Безрукова (Ефименко) Аксеня (Ксения) Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1958

Сын: Щербаков Петр Георгиевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
?.11.2018

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