Щербакова (Безрукова) Мария (Марфа) Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1930
Дата смерти?.11.2018
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1958
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
?.11.2018