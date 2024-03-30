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Хрусталева (Хрусталева) Валентина Сергеевна
Хрусталева (Хрусталева) Валентина Сергеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
195
Пол
Женский
Отец
Хрусталев Сергей Никифорович
1916 г.р.
Мать
Хрусталева (Марьина) Зинаида Васильевна
1916 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЭМ
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События
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
195
Отец:
Хрусталев Сергей Никифорович
Мать:
Хрусталева Зинаида Васильевна
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