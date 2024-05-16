Герасина Ульяна Сергеевна
Место рожденияд. Надеждино
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Надеждино
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1893
Отец ребёнка: Герасин Иван Пантелеевич
Рождение ребёнка
Около 1896
Отец ребёнка: Герасин Иван Пантелеевич
Смерть
Неизвестно