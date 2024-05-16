Герасина Ульяна Сергеевна Около 1874 — найти родственников по фамилии на Familio
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Герасина Ульяна Сергеевна

Место рождения

д. Надеждино

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1873 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Надеждино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасин Иван Пантелеевич

Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Герасин Николай Иванович

Отец ребёнка: Герасин Иван Пантелеевич

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Герасин Трофим Иванович

Отец ребёнка: Герасин Иван Пантелеевич

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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