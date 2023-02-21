Лазарева Ольга Ниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазарева Ольга Ниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1935

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1912 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1935

Отец: не указан

Мать: Лазарева Екатерина Петровна

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