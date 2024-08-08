Шулаева Александра Абрамова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шулаева Александра Абрамова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Моторино, Северный муниципальный район, Оренбургская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянская жена
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шулаев Павел Иванов

Смерть
Неизвестно

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