Егер (Боксер) Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егер (Боксер) Софья

Место рождения

Irkutsk Oblast, Russia

Дата рождения

18.12.1907

Дата смерти

27.10.1966

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1907

Отец: Боксер Вениамин

Мать: не указана

Бракосочетание
19.08.1930

Муж: Егер Абрам

Рождение ребёнка
09.10.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Егер Абрам

Рождение ребёнка
16.09.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Егер Абрам

Рождение ребёнка
28.02.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Егер Абрам

Смерть
27.10.1966

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