Егер (Боксер) Софья
Место рожденияIrkutsk Oblast, Russia
Дата рождения18.12.1907
Дата смерти27.10.1966
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1907
Отец: Боксер Вениамин
Мать: не указана
Бракосочетание
19.08.1930
Муж: Егер Абрам
Рождение ребёнка
09.10.1931
Рождение ребёнка
16.09.1937
Рождение ребёнка
28.02.1947
Смерть
27.10.1966