Булыгин Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБулыгин Александр Васильевич

Булыгин Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.12.1970

Дочь: Кузнецова Елена Александровна

Мать ребёнка: Шишкова Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
08.06.1978

Сын: Булыгин Александр Александрович

Мать ребёнка: Шишкова Людмила Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишкова Людмила Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close