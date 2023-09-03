Булыгин Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.12.1970
Дочь: Кузнецова Елена Александровна
Мать ребёнка: Шишкова Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
08.06.1978
Сын: Булыгин Александр Александрович
Мать ребёнка: Шишкова Людмила Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шишкова Людмила Ивановна
Смерть
Неизвестно