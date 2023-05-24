Спиридон
Место рождения
Дата рожденияДо 1815
Дата смертиДо 1857
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1834 и 1837
Дочь: Спиридонова Агафья Спиридоновна
Мать ребёнка: Ермолаева Анна Ермолаевна
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Спиридонова Екатерина Спиридоновна
Мать ребёнка: Ермолаева Анна Ермолаевна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Нечесина (Нечестина) Пелагея Спиридоновна
Мать ребёнка: Ермолаева Анна Ермолаевна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Спиридонов Василий Спиридонович
Мать ребёнка: Ермолаева Анна Ермолаевна
Смерть
До 1857