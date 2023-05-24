Спиридон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСпиридон

Спиридон

Место рождения

Шевелёво, Новгородский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

До 1815

Дата смерти

До 1857

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Шевелёво, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермолаева Анна Ермолаевна

Рождение ребёнка
Между 1834 и 1837

Дочь: Спиридонова Агафья Спиридоновна

Мать ребёнка: Ермолаева Анна Ермолаевна

Шевелёво, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Спиридонова Екатерина Спиридоновна

Мать ребёнка: Ермолаева Анна Ермолаевна

Шевелёво, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Нечесина (Нечестина) Пелагея Спиридоновна

Мать ребёнка: Ермолаева Анна Ермолаевна

Шевелёво, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Спиридонов Василий Спиридонович

Мать ребёнка: Ермолаева Анна Ермолаевна

Шевелёво, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
До 1857

Мы используем куки для улучшения работы сайта.