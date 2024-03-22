(Пашкова) Татьяна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Пашкова) Татьяна Степановна

(Пашкова) Татьяна Степановна

Место рождения

Базарова Горка, Боровичский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пашков Стефан Михайлов

Мать: Пашкова Мария Андреевна

Базарова Горка, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close