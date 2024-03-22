(Пашкова) Татьяна Степановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пашков Стефан Михайлов
Мать: Пашкова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрий Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей
Смерть
Неизвестно