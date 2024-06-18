Кузнецов Евлампий Варламович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузнецов Евлампий Варламович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнецов Варлам (Харлам) Агафонович

Мать: (Милютина) Евдокия (Авдотья) Дементьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Кузнецов) Анастасия

Мать ребёнка: Кузнецова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: (Кузнецов) Матрона И Анна

Мать ребёнка: Кузнецова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
18.04.1907

Сын: Кузнецов Георгий Евлампиевич

Мать ребёнка: Кузнецова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Кузнецов Иван Евлампиевич

Мать ребёнка: Кузнецова Александра Ивановна

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