Кузнецов Евлампий Варламович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Кузнецов) Анастасия
Мать ребёнка: Кузнецова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: (Кузнецов) Матрона И Анна
Мать ребёнка: Кузнецова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
18.04.1907
Сын: Кузнецов Георгий Евлампиевич
Мать ребёнка: Кузнецова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Кузнецов Иван Евлампиевич
Мать ребёнка: Кузнецова Александра Ивановна