Силантьев Агафья Ларионова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.06.1880
Дочь: Ольга Афанасьева
Отец ребёнка: Силантьев Афанасий Николаев
Евлашево, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Силантьев Афанасий Николаев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Силантьев Афанасий Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Силантьев Яков Афанасьевич
Отец ребёнка: Силантьев Афанасий Николаев