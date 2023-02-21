Силантьев Агафья Ларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силантьев Агафья Ларионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1880 г.р.
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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.06.1880

Дочь: Ольга Афанасьева

Отец ребёнка: Силантьев Афанасий Николаев

Евлашево, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Силантьев Афанасий Николаев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Силантьев Афанасий Николаев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Силантьев Афанасий Николаев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Силантьев Яков Афанасьевич

Отец ребёнка: Силантьев Афанасий Николаев

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