Yuldashew Aziz Kadambayewich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Yuldashew Aziz Kadambayewich

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

OA
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Kadambay

Мать: Hanymjan

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Nadya

Рождение ребёнка
2006

Дочь: Yuldashewa Sewinch Azizowna

Мать ребёнка: Nadya

Рождение ребёнка
2010

Дочь: Yuldashewa Sabina Azizowna

Мать ребёнка: Nadya

Рождение ребёнка
2013

Дочь: Yuldashewa Munisa Azizowna

Мать ребёнка: Nadya

Рождение ребёнка
2015

Сын: Yuldashew Dilshat Azizowich

Мать ребёнка: Nadya

Рождение ребёнка
2017

Дочь: Yuldashewa Zarina Azizowna

Мать ребёнка: Nadya

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