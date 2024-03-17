Yuldashew Aziz Kadambayewich
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Nadya
Рождение ребёнка
2006
Дочь: Yuldashewa Sewinch Azizowna
Мать ребёнка: Nadya
Рождение ребёнка
2010
Дочь: Yuldashewa Sabina Azizowna
Мать ребёнка: Nadya
Рождение ребёнка
2013
Дочь: Yuldashewa Munisa Azizowna
Мать ребёнка: Nadya
Рождение ребёнка
2015
Сын: Yuldashew Dilshat Azizowich
Мать ребёнка: Nadya
Рождение ребёнка
2017
Дочь: Yuldashewa Zarina Azizowna
Мать ребёнка: Nadya