(Зеленина) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Зеленина) Нина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Пол

Женский

Отец

Около 1916 г.р.

Мать

1915 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Зеленин Иван

Мать: Зеленина Зоя

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