Попов Никифор Федорович
Место рожденияд. Княгинская, Царевская волость, Тотемский уезд, Вологодская губерния, Российская империя, Тотемский район, Вологодская область., Российская Федерация
Дата рожденияМежду 1753 и 1754
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Между 1753 и 1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Княгинская, Царевская волость, Тотемский уезд, Вологодская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Попова) Ефросинья Никифоровна
Мать ребёнка: Попова (Малевинская) Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1785
Мать ребёнка: Попова (Малевинская) Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
28.04.1798
Дочь: Кузнецова (Попова) Александра Никифоровна
Мать ребёнка: Попова (Малевинская) Евдокия Михайловна
Тотьма, Тотемский уезд, Вологодская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Тотьма, Вологодская губерния, Российская империя