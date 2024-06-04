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Попов Никифор Федорович

Место рождения

д. Княгинская, Царевская волость, Тотемский уезд, Вологодская губерния, Российская империя, Тотемский район, Вологодская область., Российская Федерация

Дата рождения

Между 1753 и 1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1753 и 1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Княгинская, Царевская волость, Тотемский уезд, Вологодская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова (Малевинская) Евдокия Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Попова) Ефросинья Никифоровна

Мать ребёнка: Попова (Малевинская) Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Попов Иона Никифорович

Мать ребёнка: Попова (Малевинская) Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
28.04.1798

Дочь: Кузнецова (Попова) Александра Никифоровна

Мать ребёнка: Попова (Малевинская) Евдокия Михайловна

Тотьма, Тотемский уезд, Вологодская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Тотьма, Вологодская губерния, Российская империя

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