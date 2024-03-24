Кривов Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривов Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1924

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1924

Отец: Кривов Александр Феофанович

Мать: Кривова Баландина Анна Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Кривова Лидия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривов Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Кривова Лидия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривова Лидия Петровна

Смерть
1973
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