Кривов Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1924
Дата смерти1973
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1924
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Кривова Лидия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривов Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Кривова Лидия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кривова Лидия Петровна
Смерть
1973