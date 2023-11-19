Глебов Иван Павлович
Место рождения
Дата рождения1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1892 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1911 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 17.01.1911 Апухлицы крестьянин Иван Павлович Глебов 19 Горок крестьянская девица Анастасия Дмитриевна 21 по жениху Апу... Показать все
Рождение ребёнка
04.11.1911 ст.
Мать ребёнка: Глебова Анастасия Дмитриевна
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 04.11.1911 Апухлицы Михаил Иванович Глебов Апухлицы отец крестьянин Иван Павлович Глебов Апухлицы мать крестьянская жена ... Показать все
Смерть
Неизвестно