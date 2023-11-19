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Глебов Иван Павлович

Место рождения

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1890 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
17.01.1911 ст.

Жена: Глебова Анастасия Дмитриевна

Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 17.01.1911 Апухлицы крестьянин Иван Павлович Глебов 19 Горок крестьянская девица Анастасия Дмитриевна 21 по жениху Апу... Показать все
Рождение ребёнка
04.11.1911 ст.

Сын: Глебов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Глебова Анастасия Дмитриевна

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 04.11.1911 Апухлицы Михаил Иванович Глебов Апухлицы отец крестьянин Иван Павлович Глебов Апухлицы мать крестьянская жена ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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