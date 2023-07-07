Жинкин Алексей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жинкин Алексей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Жинкин Василий Иванович

Мать: не указана

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