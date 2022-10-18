Олехова Никитинская Павла Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олехова Никитинская Павла Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

25.09.1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.03.1921

Дочь: Рудакова Олехова Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Олехов Александр Евлампиевич

Якушевская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
25.09.1961

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