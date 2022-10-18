Олехова Никитинская Павла Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти25.09.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.03.1921
Дочь: Рудакова Олехова Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Олехов Александр Евлампиевич
Якушевская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
25.09.1961