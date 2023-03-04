Фишев Андрей Иванович
Место рожденияд. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Дата рождения1702
Дата смерти1726
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: Фишев Иван Дмитриевич
д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Рождение ребёнка
1718
Сын: Фишев Ефим Андреевич
д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Рождение ребёнка
1724
д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Место жительства
Неизвестно
д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Смерть
1726