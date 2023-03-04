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Фишев Андрей Иванович

Место рождения

д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)

Дата рождения

1702

Дата смерти

1726

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: Фишев Иван Дмитриевич

Мать: Фишева Параскева Алексеевна

д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Рождение ребёнка
1718

Сын: Фишев Ефим Андреевич

Мать ребёнка: не указана

д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Рождение ребёнка
1724

Сын: Фишев Павел Андреевич

Мать ребёнка: не указана

д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Место жительства
Неизвестно
д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Смерть
1726
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