Хамза Яхудович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ягудэ Котбетдинович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Камалетдин Хамзиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гайникамал Хамзиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мохаммади Хамзиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фахретдин Хамзиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ялалетдин Хамзиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мозаффар Хамзиевич
Смерть
Неизвестно