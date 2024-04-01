Хамза Яхудович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамза Яхудович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ягудэ Котбетдинович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Камалетдин Хамзиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гайникамал Хамзиевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мохаммади Хамзиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фахретдин Хамзиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ялалетдин Хамзиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мозаффар Хамзиевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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