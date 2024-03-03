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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
д.Шестаково Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдакия Ивановна
Мать ребёнка: Мария Ивановна (Муся)
д.Шестаково Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно