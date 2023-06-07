Прасковья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1733
Дата смертиМежду 1782 и 1788
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733
Отец: Федор Яковлев
Мать: Федора Гаврилова
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Прасковья Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Петров
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Василий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Петров
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Анна Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Петров
Смерть
Между 1782 и 1788