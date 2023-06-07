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Прасковья Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1733

Дата смерти

Между 1782 и 1788

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: Федор Яковлев

Мать: Федора Гаврилова

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Прасковья Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Петров

Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Василий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Петров

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Анна Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Петров

Смерть
Между 1782 и 1788
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