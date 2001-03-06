Лебедев Анатолий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.06.1950
Дата смерти06.03.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.02.1978
Дочь: Коростелева Светлана Анатольевна
Мать ребёнка: Лебедева Раиса Яковлевна
Рождение ребёнка
04.02.1980
Дочь: Шмалько Елена Анатольевна
Мать ребёнка: Лебедева Раиса Яковлевна
Рождение ребёнка
27.10.1986
Сын: Лебедев Евгений Анатольевич
Мать ребёнка: Лебедева Раиса Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лебедева Раиса Яковлевна
Смерть
06.03.2001