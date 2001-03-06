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Лебедев Анатолий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1950

Дата смерти

06.03.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1978

Дочь: Коростелева Светлана Анатольевна

Мать ребёнка: Лебедева Раиса Яковлевна

Рождение ребёнка
04.02.1980

Дочь: Шмалько Елена Анатольевна

Мать ребёнка: Лебедева Раиса Яковлевна

Рождение ребёнка
27.10.1986

Сын: Лебедев Евгений Анатольевич

Мать ребёнка: Лебедева Раиса Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебедева Раиса Яковлевна

Смерть
06.03.2001
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