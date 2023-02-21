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Брыжинков Михаил Афанасьевич

Место рождения

с. Никольская Пестровка

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Никольская Пестровка
Смерть
Неизвестно
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