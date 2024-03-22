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Соболев Трофим Константинов

Место рождения

Сосновка, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Аграфена Трофимова

Мать ребёнка: Соболева Прасковья Алексеева

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Соболев Иван Большой

Мать ребёнка: Соболева Прасковья Алексеева

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
03.11.1832

Сын: Соболев Иван Меньшой

Мать ребёнка: Соболева Прасковья Алексеева

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
01.10.1835

Сын: Соболев Фома Большой

Мать ребёнка: Соболева Прасковья Алексеева

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соболева Прасковья Алексеева

Смерть
После 1834
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