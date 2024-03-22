Соболев Трофим Константинов
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Аграфена Трофимова
Мать ребёнка: Соболева Прасковья Алексеева
Рождение ребёнка
1828
Сын: Соболев Иван Большой
Мать ребёнка: Соболева Прасковья Алексеева
Рождение ребёнка
03.11.1832
Сын: Соболев Иван Меньшой
Мать ребёнка: Соболева Прасковья Алексеева
Рождение ребёнка
01.10.1835
Сын: Соболев Фома Большой
Мать ребёнка: Соболева Прасковья Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1834