Очкасова -- Гликерия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Очкасова -- Гликерия Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1863 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Очкасов Константин Владимирович

Рождение ребёнка
26.02.1881

Сын: Очкасов Василий Константинович

Отец ребёнка: Очкасов Константин Владимирович

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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