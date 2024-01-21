Очкасова -- Гликерия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.02.1881
Сын: Очкасов Василий Константинович
Отец ребёнка: Очкасов Константин Владимирович
Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно