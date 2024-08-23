Борзов Иоанн Иоаннович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Борзов Иоанн
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Борзова) Авдотья Иоанновна
Мать ребёнка: Борзова Татьяна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Борзова) Екатерина Иоанновна
Мать ребёнка: Борзова Татьяна
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Борзова Татьяна
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Борзова Татьяна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Борзов Григорий Иоаннович
Мать ребёнка: Борзова Татьяна
Смерть
Неизвестно