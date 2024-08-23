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Борзов Иоанн Иоаннович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Борзов Иоанн

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Борзова) Авдотья Иоанновна

Мать ребёнка: Борзова Татьяна

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Борзова) Екатерина Иоанновна

Мать ребёнка: Борзова Татьяна

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Борзов Иоанн Иоаннович

Мать ребёнка: Борзова Татьяна

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Борзов Алексий Иоаннович

Мать ребёнка: Борзова Татьяна

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Борзов Григорий Иоаннович

Мать ребёнка: Борзова Татьяна

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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