Бакирова (Габитова) Рахима Закировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1950
Дата смерти25.08.2020
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1950
Отец: Габитов Закир
Рождение ребёнка
08.03.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бакиров Рим Абдуллович
Рождение ребёнка
01.01.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бакиров Рим Абдуллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.08.2020
Причина смерти: Болезнь