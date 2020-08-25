Бакирова (Габитова) Рахима Закировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакирова (Габитова) Рахима Закировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1950

Дата смерти

25.08.2020

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1941 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1950

Отец: Габитов Закир

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бакиров Рим Абдуллович

Салават, город Салават, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бакиров Рим Абдуллович

Салават, город Салават, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакиров Рим Абдуллович

Смерть
25.08.2020
Причина смерти: Болезнь
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