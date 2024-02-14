Федосова (Галкина) Васса Алексеевна
Место рожденияс.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Дата рождения21.08.1853
Дата смерти29.11.1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.10.1872
Рождение ребёнка
16.05.1874
Дочь: Волкова (Федосова) Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Федосов Алексей Минаевич
Рождение ребёнка
14.04.1877
Сын: Федосов Семен
Отец ребёнка: Федосов Алексей Минаевич
Рождение ребёнка
03.01.1880
Дочь: (Федосова) Феона
Отец ребёнка: Федосов Алексей Минаевич
Рождение ребёнка
28.05.1882
Сын: Федосов Никита Алексеевич
Отец ребёнка: Федосов Алексей Минаевич
Рождение ребёнка
01.04.1884
Сын: Федосов Никита Алексеевич
Отец ребёнка: Федосов Алексей Минаевич
Рождение ребёнка
21.01.1886
Дочь: (Федосова) Ксения
Отец ребёнка: Федосов Алексей Минаевич
Рождение ребёнка
13.09.1887
Сын: Федосов Даниил
Отец ребёнка: Федосов Алексей Минаевич
Рождение ребёнка
1890
Сын: Федосов Капитон
Отец ребёнка: Федосов Алексей Минаевич
Рождение ребёнка
11.01.1892
Дочь: (Федосова) Татьяна
Отец ребёнка: Федосов Алексей Минаевич
Рождение ребёнка
14.04.1894
Дочь: (Федосова) Агафья
Отец ребёнка: Федосов Алексей Минаевич
Смерть
29.11.1910
Причина смерти: от чахотки
Похороны
Неизвестно