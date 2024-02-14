Федосова (Галкина) Васса Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосова (Галкина) Васса Алексеевна

Место рождения

с.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

21.08.1853

Дата смерти

29.11.1910

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.10.1872

Муж: Федосов Алексей Минаевич

Рождение ребёнка
16.05.1874

Дочь: Волкова (Федосова) Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Федосов Алексей Минаевич

Рождение ребёнка
14.04.1877

Сын: Федосов Семен

Отец ребёнка: Федосов Алексей Минаевич

Рождение ребёнка
03.01.1880

Дочь: (Федосова) Феона

Отец ребёнка: Федосов Алексей Минаевич

Рождение ребёнка
28.05.1882

Сын: Федосов Никита Алексеевич

Отец ребёнка: Федосов Алексей Минаевич

Рождение ребёнка
01.04.1884

Сын: Федосов Никита Алексеевич

Отец ребёнка: Федосов Алексей Минаевич

Рождение ребёнка
21.01.1886

Дочь: (Федосова) Ксения

Отец ребёнка: Федосов Алексей Минаевич

Рождение ребёнка
13.09.1887

Сын: Федосов Даниил

Отец ребёнка: Федосов Алексей Минаевич

Рождение ребёнка
1890

Сын: Федосов Капитон

Отец ребёнка: Федосов Алексей Минаевич

Рождение ребёнка
11.01.1892

Дочь: (Федосова) Татьяна

Отец ребёнка: Федосов Алексей Минаевич

Рождение ребёнка
14.04.1894

Дочь: (Федосова) Агафья

Отец ребёнка: Федосов Алексей Минаевич

Смерть
29.11.1910
Причина смерти: от чахотки
Похороны
Неизвестно

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