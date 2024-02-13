Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терещенко Екатерина Валерьевна

Отец ребёнка: Терещенко Валерий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терещенко Инна Валерьевна

Отец ребёнка: Терещенко Валерий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терещенко Евгения Валерьевна

Отец ребёнка: Терещенко Валерий Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терещенко Валерий Сергеевич

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